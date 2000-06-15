【ゲーム】PS2 ルングルング オズの魔法使い ~Another world~

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商品詳細
＼300円で買える物大量出品中即購入OK⭕️／300円送料込み⭐️ポイント消化に最適(*´ω｀*)❤️#あっちんゲーム↑こちらでゲーム全商品閲覧できます。✅動作確認済み(開始〜5分程度)アフェクトより2000年6月15日にプレイステーション用ソフトとして発売されたアドベンチャーRPG。全世界の子供たちを魅了してきた童話「オズの魔法使い」の世界をモチーフにした可愛らしくてほのぼのしたゲーム作品となる。魔法の国に迷い込んだ少女ドロシーがいろいろな出来事を魔法のアイテムで解決していく。頼りになる仲間たちと一緒に「オズ」の世界に平和を取り戻すのが目的となる。自宅保管の為神経質な方はご購入をご遠慮ください。プロフ確認の上ご購入お願い致します。アニメグッズキャラクターグッズコミックまとめ売り大量在庫処分引退おもちゃポスターキーホルダーアクキー缶バッジラバストラバーストラップゲームポストカードマスコットぬいぐるみブロマイド写真ノンジャンルコースター紙モノ紙類ペーパーなど大量出品しています♬.*゜
http://narcologia.ru/goods/sucrose854540.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis407744.html
http://narcologia.ru/goods/stage413697.html
ルングルング オズの魔法使い~Another World~
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