クラリネット用マウスピース バンドレン 5RV CM302

【値下げしました】バンドレンのクラリネット用マウスピース5RVCM302です。リガチャーは付いておりません。新品・未使用です。#Vandoren#クラリネット#マウスピース種類...クラリネットアクセサリー・パーツ...マウスピース



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