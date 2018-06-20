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PS4 pro キングダムハーツ3エディション　2TB
商品番号 D16770292058
商品名

PS4 pro キングダムハーツ3エディション　2TB
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation4CUHJ-10025キングダムハーツ3エディション-付属品-本体説明書イヤホンコントローラーのみ別種類　(ミリタリーレッド)充電ケーブルHDMIケーブル電源ケーブル外箱、内箱類-キズ-黒、白の外箱にへこみ、擦り傷がございます本体に特に目立った傷は見当たりませんコントローラーに特に目立った傷は見当たりません-動作-本体動作確認済みコントローラー動作確認済み初期化済みシステムソフトウェア-10.50-その他-HDDを2TBの物に交換しております数ヶ月使用していましたが、特に問題なく使えていました。すり替え防止の為、ご購入後の返品は致しませんのでよろしくお願いします。中古品のためご理解をいただける方のみご購入くださいご購入される際は住所等、不備が無いようお願い致します。color:ガラゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY#ps4#PS4#PlayStation4#キングダムハーツ
http://narcologia.ru/goods/marshal762880.html
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