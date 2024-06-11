《ご専用書籍》オディロン・ルドン パステル画

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商品詳細
ロズリーヌ・バクー著本江邦夫訳1988年初版美術出版社9800円ハコ約33.5✕25.5✕4cm。217ページ。ハコ左上部にキズがあります(写真1)カバーに少しヤケとイタミがあります(写真2・3)図版など他に目立った汚れなどありませんが、古本ですので多少のスレやイタミがあります。
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