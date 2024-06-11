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《ご専用書籍》オディロン・ルドン パステル画
商品番号 X29995388049
商品名

《ご専用書籍》オディロン・ルドン パステル画
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロズリーヌ・バクー著本江邦夫訳1988年初版美術出版社9800円ハコ約33.5✕25.5✕4cm。217ページ。ハコ左上部にキズがあります(写真1)カバーに少しヤケとイタミがあります(写真2・3)図版など他に目立った汚れなどありませんが、古本ですので多少のスレやイタミがあります。
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オディロン・ルドン　パステル画

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オディロン・ルドン（1853-1923）夫人の肖像」オディロン・ルドン（1840-1916）のパステル画 1905年 日。0,44x0,55 m パリ、オルセー美術館

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アーチの下のプロフィール - オディロン・ルドン（1840-1916）。紙にパステル、1905年頃。サイズ：67.6x53.8cm。プライベートコレクション

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