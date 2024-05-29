【新品】SONY PlayStation3 CECH-4300C PS3本体

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ご覧いただきありがとうございます(^-^)SONYPlayStation3CECH-4300C新品、未使用です購入は2023年9月7日です箱に保証印と、販売店の保証書が付きます※保証印を押して貰う際と撮影で上部だけ開けていますプチプチに包んで、箱に入れて発送いたしますいかなる理由でも返品・交換・返金対応出来ませんのであらかじめご承知ください商品の故障の際はメーカー様対応になります、箱に販売店の販売店印が押されている箇所が必要になるので箱は捨てないようにしてくださいご検討よろしくお願いいたしますm(__)mSONYPlayStation3CECH-4300Ccolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY