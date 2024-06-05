SEGA MD メガドライブ　スプラッターハウスPART2　動作確認済み

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ご覧頂き有難う御座います。メガドライブ スプラッターハウスPART2になります。動作確認済みです。（2023年07月26日確認）綺麗な状態ではあると思いますが、商品の状態などは写真にてご判断ください。※自宅にて素人保管なので神経質な方はご購入ご遠慮願います。※すり替え防止の為返品交換はできかねます。改めご了承の上よろしくお願いします。宜しくお願いいたします。#メガドライブ#スプラッターハウスPART2