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- 中国 玉石岫玉風 樹脂練物 鼠神獣像 置物 唐木台付 2点 N 4700
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商品詳細
大きさ 神獣高さ約9.5cm 幅約11cm×7.2cm 重さ約260g鼠高さ約10.5cm 幅約9.5cm×6cm 重さ約295g唐木台にくっついている為外せません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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