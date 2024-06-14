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中国　玉石岫玉風　樹脂練物　鼠神獣像　置物　唐木台付　2点　N　4700
商品番号 V32904989508
商品名

中国　玉石岫玉風　樹脂練物　鼠神獣像　置物　唐木台付　2点　N　4700
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　神獣高さ約9.5cm　幅約11cm×7.2cm　重さ約260g鼠高さ約10.5cm　幅約9.5cm×6cm　重さ約295g唐木台にくっついている為外せません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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