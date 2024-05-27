PS4 CUH1200

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型番CUH-1200Aホワイトです。フリマサイトにて購入し使用しておりませんでした。小傷程度はありますが、大きな汚れ等はありません。内容物に関しては以下の参照をお願い致します。『内容物』・PS4本体・電源ケーブル・HDMIケーブル・コントローラ純正・コントローラー充電ケーブルコントローラー充電ケーブルは純正ではございません。接触が悪いように思いますので、お持ちのものをお使いいただけたらと思います。※神経質な方はご購入ご遠慮下さい。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#PS4#黒#ジェットブラック#ホワイト#プレステ本体#プレイステーション4#中古品#ソニー#SONY#PlayStation#送料無料#送料込み