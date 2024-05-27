ロックマン \u0026 フォルテ X ソフト スーパーファミコン 任天堂 CAPCOM

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スーパーファミコンソフトCAPCOMの「ロックマン\u0026フォルテ」です！【商品の状態】ソフト、箱、説明書、応募ハガキ全て完品のほぼ使用無しの美中古※（昔手に入れた後長年保管しておりました。個人保管による経年変化等はご了承下さい）詳しくは写真をご確認いただき、ご理解いただける方のみご購入下さいますようお願い致します。他にも色々と出品してますので、是非ご覧になって下さい。購入後の返品やクレーム等はお受け致しかねますので、気になる事がある方は購入前に質問欄よりご質問下さい^_^※ただ質問しっ放し（回答してるにも関わらず何も返答ない方）はブロックさせていただきます。#Nintendo#CAPCOM#GAME#Rockman