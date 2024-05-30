【レア】旧世代ゲーム機本体 NINTENDO64 ピカチュウ ブルー\u0026イエロー

ご覧いただきありがとうございます。ニンテンドー64ピカチュウブルー\u0026イエローです。今ではかなり希少な商品となっております。本体の他にゲームソフトなど多数おまけを付属します。画像のものがすべてとなります。出品にあたり簡単な動作確認とクリーニング済です。到着してすぐ遊んでいただけます。古いものですので傷や汚れがございます。その他仕様や状態は画像にてご確認ください。簡易梱包で発送します。以上をご理解いただき、完品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。他にも色々出品していますので是非ご覧ください。#任天堂#Nintendo



ピカチュウNINTENDO64 ブルー&イエロー【メーカー生産終了】



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