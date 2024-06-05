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古書 テレビタイトルデザイン 篠原栄太著 デザイン実務シリーズ1 1971年初版
商品番号 M86185203649
商品名

古書 テレビタイトルデザイン 篠原栄太著 デザイン実務シリーズ1 1971年初版
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 10,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カバーは小傷、カバー見返りにシミがありますが、中は綺麗です。裏表紙に擦れあります。値下げしました
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