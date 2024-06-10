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『城と城下町』全２巻セット　姫路城十景ポスター付き
商品番号 C99188471455
商品名

『城と城下町』全２巻セット　姫路城十景ポスター付き
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

豪華書籍『城と城下町』写真集全２巻セット　姫路城十景ポスター付き購入価格　27,000円豪華に装丁され、写真およびお城にまつわるエピソード、郷土の専門家による執筆、お城好きな方やこれから知りたい方にも大変満足のいく内容かと思います。コレクションの一つとしていかがでしょうか？付属のポスターに一部保管によるシミあり宅急便80サイズ長期自宅保管品のため神経質な方はご遠慮ください。
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城と城下町』全２巻セット 姫路城十景ポスター付き - アート/エンタメ
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