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【初版】NANA : 1st illustrations イラスト集　矢沢あい
商品番号 B24375701281
商品名

【初版】NANA : 1st illustrations イラスト集　矢沢あい
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,212 円
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商品詳細

「Nana:1stillustrationsイラストレーションズ」矢沢あい　・書き込み、折れ、染み、破れ等、目立った傷や汚れなし。全体的に良好な状態です(画像参照)。・初版1刷です。ケース付属しています。・初回限定特大ステッカー+フライヤーも付属しております。（初回限定版として、付属物全て揃っております）・人気かつ絶版本ゆえ市場にてプレミア価格となっています(ぜひ検索を)。今後入手困難と思われるので、この機会にぜひ！・即購入オッケーです。・お値下げの交渉NGです(詳しくはプロフィール参照)。・バラ売り不可です。・購入後(コンビニ/ATM支払いの場合はお支払い完了後)、遅くても翌日中までには発送させていただきます。迅速な対応を心がけます。どうぞよろしくお願いしますm(__)m#矢沢あい#矢沢_あい#本#コミック／コミック
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