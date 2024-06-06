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【希少品】タティスジュニア　バボルヘッド
商品番号 T55762357472
商品名

【希少品】タティスジュニア　バボルヘッド
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェルナンド・タティス・ジュニア選手のボブルヘッドです。写真撮影の為、ボックスより取り出しましたが、未使用品になります。プラスチックの入れ物からは取り出しておりません。球場配布品の為、細かなキズや塗装の雑さがあるかも知れません。ボックスのダメージ(写真有)等も含め、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。商品はプチプチシートで梱包し発送致します。全長約16cmジャンル（スポーツ選手）···野球よろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/slide191687.html
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