【希少品】タティスジュニア　バボルヘッド

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フェルナンド・タティス・ジュニア選手のボブルヘッドです。写真撮影の為、ボックスより取り出しましたが、未使用品になります。プラスチックの入れ物からは取り出しておりません。球場配布品の為、細かなキズや塗装の雑さがあるかも知れません。ボックスのダメージ(写真有)等も含め、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。商品はプチプチシートで梱包し発送致します。全長約16cmジャンル（スポーツ選手）···野球よろしくお願いいたします！