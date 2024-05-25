【動作確認済】ニンテンドー64 本体 クリアブルー

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商品詳細
【付属品】・化粧箱・説明書・ニンテンドー64本体クリアブルー・ニンテンドー64コントローラークリアブルー・電源ケーブル・ステレオAVケーブル3色ケーブル傷や日焼けも少なく綺麗な状態です。配送は直接防水対策、クッション材を巻いて配送します。Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64クリアブルー▼ご覧頂きありがとうございます○まとめ買い値引きできます○写真の追加できます○全てプレイした中古品です○即購入OKです○予告無しに出品取り消し・価格改正がありますのでご注意ください▼配送方法○防水対策＋クッション付き封筒で配送○すり替え防止の為キャンセル・返品・返金・クレームについてはお受け兼ねますのでご了承下さい▼別の出品をお探しの際ご使用ください#ミッドゲーム#ミッドお宝
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