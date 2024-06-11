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蒼穹のファフナー 全9巻
商品番号 R79564304036
商品名

蒼穹のファフナー 全9巻
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

「蒼穹のファフナー全9巻」#松下朋未#XEBEC#講談社#月刊少年シリウス※※金土日祝日に購入されたものは月曜日(祝日の場合は次の日の平日)に配送になります。またメッセージも遅れる場合があります。ご了承ください。目立ったヤケ、汚れはありませんがあくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。クロネコヤマト宅配便にて丁寧に梱包しお送り致します。その他お取引に関しましては、プロフを一読いただきますよう、お願いいたします。ご不明な点がございましたら、コメントよろしくお願い致します。
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