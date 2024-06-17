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商品詳細
ps4版ライザのアトリエ1と2のセットになります。パッケージやディスクに傷などはほとんど無いかと思われます。動作確認済みです。「ライザのアトリエ～失われた伝承と秘密の妖精～」定価:￥7800#ゲーム#RPG#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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