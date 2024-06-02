【レア】人物現代史　大森実　全13巻　№B26

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商品詳細
【レア】人物現代史全13巻1978年〜80年㈱講談社1冊約750g 全体で、6キロ超えます。定価当時 980円全体的に汚れはあります。破れやシミは、見つかっていません。中身はキレイです。古い物ですので、経年劣化についてはご容赦ください。ゆうパックでのお届け予定です。
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