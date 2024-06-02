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【レア】人物現代史　大森実　全13巻　№B26
商品番号 S24894336674
商品名

【レア】人物現代史　大森実　全13巻　№B26
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,667 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【レア】人物現代史全13巻1978年〜80年㈱講談社1冊約750g　全体で、6キロ超えます。定価当時　980円全体的に汚れはあります。破れやシミは、見つかっていません。中身はキレイです。古い物ですので、経年劣化についてはご容赦ください。ゆうパックでのお届け予定です。
http://narcologia.ru/goods/moped396368.html
http://narcologia.ru/goods/peroration291215.html
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