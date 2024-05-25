REFLECTION{Naked} 完全限定生産盤 (CD+DVD+USB)

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「REFLECTION\\\"Naked\\\"」Mr.Children定価:￥9000+税ライブ会場にて購入、会場購入特典のコットンバッグもお付けします。(会場限定スタンプ押印)一度USBをPCに取り込んだのみで、付属品全て揃った美品です。“{Drip}初回盤(CD+ドキュメンタリーDVD)+豪華80p写真集(撮り下し)+全23曲収録のUSBアルバム「REFLECTION{Naked}」(ハイレゾ+MP3)+オリジナル・ライナーノーツ×DEMO音源試聴QRコードが豪華BOX仕様で収録される。[収録内容]・「REFLECTION{Drip}」初回盤(CD+ドキュメンタリーDVD)・USBアルバム{Naked}(全23曲/ハイレゾ+MP3)・豪華80P写真集・オリジナル・ライナーノーツ48P【USB{Naked}収録曲】1.fantasy/2.FIGHTCLUB/3.斜陽/4.Melody/5.蜘蛛の糸/6.ICanMakeIt/7.ROLLIN'ROLLING~一見は百聞に如かず/8.放たれる/9.街の風景/10.運命/11.足音~BeStrong/12.忘れ得ぬ人/13.Youmakemehappy/14.Jewelry/15.REM/16.WALTZ/17.進化論/18.幻聴/19.Reflection/20.遠くへと/21.Iwannabethere/22.StartingOver/23.未完【CD収録曲】1.未完/2.FIGHTCLUB/3.斜陽/4.Melody/5.蜘蛛の糸/6.StartingOver/7.忘れ得ぬ人/8.Reflection/9.fantasy/10.REM/11.WALTZ/12.進化論/13.幻聴/14.足音~BeStrong#MrChildren#Mr_Children#CD・DVDミスチル ミスターチルドレン 桜井和寿