ゲッコウガ ウインディ　プロモ PSA10

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商品詳細
種別···シングルカードレアリティ···PROMO鑑定状況···PSA10ご覧頂きありがとうございます。PSA鑑定により、PSA10の評価をされた鑑定品です。自身でだしたワンオーナー品となります。今月PSA本社より帰ってきた比較的新しいお品で、私以外の手には渡っておりません。PSA専用UVカットスリーブに入れて、大切に暗所で保管しております。トラブル防止のため必ず画像にて状態の確認をお願いいたします。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。濡れや折れない対策をしてお送りしております。ゲッコウガイラストコンテストPSA10
http://narcologia.ru/goods/ordering607779.html
http://narcologia.ru/goods/cotton687861.html
http://narcologia.ru/goods/preference801738.html
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