SexyZone SZ10TH アルバム ライブ映像 パンフレット 特典付き

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商品詳細
SexyZoneアニバーサリーアルバムツアーSZ10THパンフレットアルバム(初回限定盤A、B、通常版)ライブ映像(初回限定盤、通常版)になります。アルバム初回限定盤BのみDVD、他全てブルーレイです。アルバム封入特典のシリアルコード入りプレイリストカード1枚抜けています。ライブ映像封入特典のステッカーシート、1枚佐藤勝利のみ切り離されています。シリアルコードは全て使用したため、お使いいただけません。アルバム、ライブ映像購入時についてきた購入特典(クリアファイル2枚、オリジナルステッカー、缶バッジ3点セット)もお付けします。パンフレット、購入特典の缶バッジ、シール新品未使用です。アルバム、ライブ映像は数回使用しました。その他気になる点ありましたらコメントお願いしますバラ売り可
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