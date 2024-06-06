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【美品】Newニンテンドー2DS LL ブラック×ターコイズ
商品番号 P36329961866
商品名

【美品】Newニンテンドー2DS LL ブラック×ターコイズ
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 8,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【フォロー歓迎】丁寧な梱包と対応を心掛けております品質の良いものを皆様にお届けします◎こちらの商品はかなり綺麗な状態です→お写真の物を発送させて頂きます・新品購入後、使用回数2.3回程度・充電器はUSBタイプになります(未使用)動作確認済み・初期化済み説明漏れや破損の際は返品・返金OKです♪「Newニンテンドー2DSLLブラック×ターコイズ」任天堂定価:￥14980#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS7/25
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