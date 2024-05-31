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ラングマン人体発生学 第11版
商品番号 H40943412649
商品名

ラングマン人体発生学 第11版
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価:￥8400医学部2年生の勉強のため購入しましたが別教材を使用したためほとんど使わず新品同様です。関連コンテンツ(動画)も利用可能です。引越しのため9月30日までの出品です。#TWサドラー#T_W_サドラー#安田峯生#山田重人#医学#医療
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