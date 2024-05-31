リトルナイトメア１\u0026２

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商品詳細
リトルナイトメア１\u0026２リトルナイトメアはダウンロード版、リトルナイトメア2はゲームカセットで入っています。１のダウンロード版はSwitchの欧州アカウントを作って頂かないとダウンロードできません。ドイツ、イタリア、フランスなどに国を設定してアカウントを作成して、eshopのコード入力画面でダウンロードをお願いします。問題なく日本語で遊べます。わずらわしい場合は、開封してしまいますが、1と2のカセットを収納可能な新品のソフトケースに入れて、ジャッケットを上記のものに入れ変えて発送も可能です。購入前にコメントで言ってください。発送日数は余裕を持って設定しています。翌日には発送できることが多いです。よろしくお願いします。
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