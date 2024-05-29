TWICE coaster LANE1 モノグラフ トレカ DVD

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商品詳細
即購入可能です◎24時間以内発送可能◎何年か前に韓国に行った際に購入しました。アルバムはほとんど開閉していないため綺麗な状態です。DVD、トレカ(ケース)付きになります。トレカの種類は写真の通りです。海外製品かつ素人の自宅保管のため外箱に多少の傷や汚れがあるので、気になる方は御遠慮くださいませ。TWICE写真集モノグラフトレカDVD
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