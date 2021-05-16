蜘蛛ですが、なにか？★16巻セット＋EX

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商品詳細
KADOKAWA馬場 翁蜘蛛ですが、なにか？ 1〜16巻セット＋EX帯の縁に傷みがあります。本文側面に薄い汚れがありますが、その他は、目立った傷みはなく、読むには問題ありません。プチプチ梱包して発送致します。
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