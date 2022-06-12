出版社‎平河出版社(1987/10/1)発売日‎1987/10/1言語‎日本語単行本‎252ページISBN-10‎4892031399ISBN-13‎978-4892031397田中義廣＝訳世界の霊的中心は確かに存在した。アガルタ伝説をひもときながら、キリスト教、イスラームの聖典に秘められた〈世界の王〉のシンボリズムに鋭く迫る。幻の名著中央アジアに存在するといわれる秘密の理想郷〈アガルタ〉。そこは、精神的権威と政治的権力が分化することのない始原の原理の発するところ、世界の中心である。この地を統べる者は〈世界の王〉と呼ばれる。ルネ・ゲノンは、アガルタ伝承を中心にカバラ、インド思想、キリスト教、聖杯伝説等に伝えられる〈世界の中心〉について考察を試み、その象徴学的意味を明らかにする。本書は、反近代の思想を貫いたゲノンの主著『世界の王』と、アガルタの消息を伝え、数奇な運命をたどった奇書、サン=ティーヴ・ダルヴェードルの『インドの使命』を収録する。世界の王（西洋における「アガルタ」の概念；王位と教皇位；「シェキナー」と「メタトロン」；三つの至高の役割；聖杯の象徴学；メルキ・ツェデク；ルズあるいは不死の住処；カリ・ユガの間隠れる至高の中心；「オンファロス」と霊石；精神的中心の名称と象徴的表象；精神的中心の所在地；若干の結論）#世界の王#幻の奇書#ルネ・ゲノン#田中義廣



世界の王



世界の王(ルネ・ゲノン 田中義広訳) / 古書 コモド ブックス / 古本 ...



ルネ・ゲノン 『世界の王』 田中義廣 訳 | ひとでなしの猫



世界の王 | ルネ ゲノン, 義広, 田中 |本 | 通販 | Amazon



世界の王 ルネ・ゲノン 田中義広訳 平河出版社 - 古書 コモド ブックス komodo books 埼玉県川口市 古本 販売・買取 映画/音楽/幻想文学/漫画/劇画/オカルト/芸能/サブカル/美術/建築/写真/思想哲学/民俗文化/人文社会



世界の王 ルネ・ゲノン 田中義広訳 平河出版社 - 古書 コモド ブックス komodo books 埼玉県川口市 古本 販売・買取 映画/音楽/幻想文学/漫画/劇画/オカルト/芸能/サブカル/美術/建築/写真/思想哲学/民俗文化/人文社会



【中古】 世界の王/平河出版社/ルネ・ゲノン | フリマアプリ ラクマ



世界の王(ルネ・ゲノン 田中義広訳) / 古書 コモド ブックス / 古本 ...



ルネ・ゲノン - Wikipedia



世界の王(ルネ・ゲノン 田中義広訳) / 古書 コモド ブックス / 古本 ...



ルネ・ゲノン 『世界の王』 田中義廣 訳 | ひとでなしの猫



ルネ・ゲノン 『世界の王』 田中義廣 訳 | ひとでなしの猫



世界の王



世界の終末―現代世界の危機 (Mind books) | ncrouchphotography.com



ルネ・ゲノン - YouTube