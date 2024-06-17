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ワーグナー 『ニーベルングの指環』全曲 DVD
商品番号 R56761768456
商品名

ワーグナー 『ニーベルングの指環』全曲 DVD
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,600 円
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商品詳細

Wagner:DerRingDesNibelungenロベール・ルパージュ演出ジェイムズ・レヴァイン指揮（ラインの黄金、ワルキューレ）ファビオ・ルイージ指揮（ジークフリート、神々の黄昏）メトロポリタン歌劇場管弦楽団\u0026合唱団ターフェル、ヴォイト、カウフマン、ウェストブローク、モリス他LepageLevine/Luisi/MetOpera(2010-2011)TerfelBlytheKaufmannWestbroekMorris詳細はカタログNo:0734771でご検索ください。セットがかっこいいです。ぜひ映像で楽しんでください。「ワーグナーの夢Wagner'sDream」と題したドキュメンタリー映像や、インタビューなども多数収録。日本語字幕はありません。
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