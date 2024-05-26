PSone本体　※ジャンク品

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商品詳細
PSone本体モニターコントローラー電源コード通電はしている(電源ボタンを押すとモニターが光る)ようですが、電源ボタン下の緑も光りませんし、その後に起動する様子がありません。そのため、ジャンク品としての出品です。また、モニターの継ぎ目に広がりが見えます(写真二枚目)。数年前に起動した際は動きました。SONYSCPH-100
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【ジャンク】PS ONE【本体のみ】
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