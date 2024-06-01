乃木坂46/1ST YEAR BIRTHDAY LIVE 【豪華BOX 盤】

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乃木坂46/1STYEARBIRTHDAYLIVE2013.2.22MAKUHARIMESSE豪華BOX盤〈完全生産限定盤・Blu-ray2枚組〉定価:¥14267新品で購入後、保存用としてしばらく自宅保管していたものです。未開封です。あまり目立たないですが、外箱に折れ線のような線がうすく入っているところがあります(写真6枚目)ご理解頂いたうえでご購入お願いいたします。8月現在、別ネットショップでは23000円以上で販売されていたので、外箱の線が気にならない方には大変お買い得と思います。即購入OKです。2013年2月22日に行われた、乃木坂46デビュー1周年記念ライブ。■Blu-ray豪華盤\u003c商品概要\u003e・Blu-rayDISC2枚組・28Pブックレット+トレーディングカード5枚セット\u0026ポストカード5枚セット封入※トレーディングカード5枚セット(全30種)予定(DVD・BD共通)※ポストカード5枚セット(全27種)予定(DVD・BD共通)\u003c収録内容\u003eデビュー1周年記念ライブを完全収録。更に夏のZeppツアーとリハーサルの様子など豪華特典映像付き。(収録分数:約330分予定)※こちら未開封商品のため、すり替え等懸念し、購入後の返品・交換は対応致しかねます。すいません。#出品中の音楽一覧はこちら#バースデーライブ#乃木坂46#Blu-ray#CD・DVD