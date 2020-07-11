

山の意匠―田淵行男写真集 (1971年) 山の意匠―田淵行男写真集 (1971年)



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山の意匠【田淵行男写真集】 山の意匠【田淵行男写真集】



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山の意匠 : 田淵行男写真集(田淵行男 : 著) / 古本、中古本、古書籍の ... 山の意匠 : 田淵行男写真集(田淵行男 : 著) / 古本、中古本、古書籍の ...

田淵行男の写真集、山の意匠です。昭和46年7月30日 発行祖父の家の本棚に長期間保管してあったものです。（期間は不明です。）祖父宅は喫煙者もいませんし、ペットを飼っていたということもありません。カバーに経年劣化、シミ、ヨゴレあり。中は書き込み等なく比較的綺麗な状況だと思いますが古いものですので写真のようにヤケ、シミが見られる部分もあります。古本、自宅保管にご理解のある方のご購入をお願い致します。さらっとチェックはしましたが、すべてのページのすみずみまではチェック出来ておりません。そちらもご了承お願いします。何かご不明点ございましたらコメントにてお願い致します。祖父が大切に集めていたものです。ご興味のある方にお譲りしたいと思っております。まとめ買いご希望の方は多少値下げできます。ご相談ください。※同じ写真集もう１点出品しています。汚れ具合等違いますのでご確認ください※#田淵行男#田淵行男写真集#山の意匠