範馬刃牙 全37巻＋10.5巻 外伝ピクル 全巻セット

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ご覧いただきありがとうございます!範馬刃牙全37巻＋10.5巻外伝ピクル全巻セットになります。画像2枚目 1巻表紙に傷あります。画像3枚目 10.5巻外伝ピクル裏に折れあります。中古品ですので傷、ヤケ、汚れが多少ございますが読んで頂くには特に問題ありません。気になる方は、ご遠慮くださいますようお願い致します。即購入OKです！中古品ですのでご理解頂ける方ご検討の程よろしくお願いします！【バラ売りは致しておりません】梱包のダンボールに関しましては、時に再利用した物を使用させて頂きます。ご了承下さいますよう、お願い致します。除菌シートで拭いてからOPP袋に入れて梱包させて頂きます。タバコ吸わないです。ペットいないです。