【箱付き】NINTENDO64 ゴールド バージョン 本体

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商品詳細
NINTENDO64ゴールドバージョンブランド：任天堂ゲーム起動、ボタン操作確認済みです。箱劣化、色はげあり本体光の加減による薄ら傷あり10年以上前の物にしては箱、本体共にそこそこ綺麗かと思いますが、写真よりご確認ください。ターミネーターパック付属、説明書が欠品しております。ゲームソフトはつきませんのでご注意下さい。☆24時間以内発送☆15時まで当日発送☆ゲーム多数出品中商品外箱本体コントローラー映像ケーブル電源ケーブル
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