清水尋也 サイン付き写真集 『FLOATING』

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商品詳細
清水尋也のサイン付きのファースト写真集です。特典ポストカードサイン確認後暗所にて保管しておりましたが、素人保管のため、神経質な方のご購入はお控えください。即購入⭕️値下げ⭕️#清水尋也#写真集#サイン入り#サイン付き#俳優
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