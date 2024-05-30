ネオジオポケット　まとめ売りセット

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引越しに伴うコレクション整理のために出品します。トラブル防止のために説明をよくお読みください。ソフト76種ネオジオポケットとカラー各本体本体ポーチ無線ユニット2個通信ケーブルステレオヘッドホンネックストラップドリームキャスト接続ケーブルACアダプター画像に写っていないものは付属しません。全て動作しますが、本体との相性や古い物であるとの理由から動作保証はできません。バラ売り不可です。同一ソフトの重複はありません。（モノクロ版カラー版があるものはそれぞれ1ずつです。）6枚目の画像の3箱は説明書ありません。他の箱は説明書あります。※ちなみにコットン、パーティメールは別で出品しました。妖怪写真館、黄色カードファイターズ、おえかきパズル、にげロンパは売却済のため入っていません。※抜き取り防止処置を行った透明袋に入れて発送いたします。不足がないかの確認は透明袋を開封せずに行って下さい。開封後の返品は受けられません。