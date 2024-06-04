令和5年 司法試験予備試験用法文

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商品詳細
令和5年版の予備試験六法です。表紙に若干の折れ目がありますが、使用には問題ありません。(試験中の書き込みは不可の為、書き込みもありません。)以上の点をご理解頂けた方のみご購入ください。(値引きについても交渉をお受けしますが、価額によっては応じられない場合がございます。)
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