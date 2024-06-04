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エクセレントエクスプレス
商品番号 F90472927934
商品名

エクセレントエクスプレス
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JR西日本1995年の新幹線、特急の列車編成表です。非売品でレア物です。当時では旅行会社向け資料でした。おまけに「トワイライトエクスプレス」の車内資料(2008年夏)付きです。自宅にて保管してたので多少のヤケはあります。ただ非売品ですのでお好きな方は興味のある品物だと思います。#JR西日本#鉄道#新幹線#非売品#特急#列車#編成#やくも#雷鳥
http://narcologia.ru/goods/ordering759279.html
http://narcologia.ru/goods/cotton24061.html
http://narcologia.ru/goods/encourage438572.html
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エクセレントエクスプレス | www.carmenundmelanie.at
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