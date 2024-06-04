エクセレントエクスプレス

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JR西日本1995年の新幹線、特急の列車編成表です。非売品でレア物です。当時では旅行会社向け資料でした。おまけに「トワイライトエクスプレス」の車内資料(2008年夏)付きです。自宅にて保管してたので多少のヤケはあります。ただ非売品ですのでお好きな方は興味のある品物だと思います。#JR西日本#鉄道#新幹線#非売品#特急#列車#編成#やくも#雷鳥