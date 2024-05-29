セブチ　SEVENTEEN ケレン CARAT LAND フーディー M

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こちらはフーディーのみの出品です。（トレカは附属しません）届いた時に１度試着をし、その後は袋に入れて保管していました。 未使用ではありますが、個人保管ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。即購入⭕小さく畳みなおしての発送となります。よろしくお願いいたします。エスクプススンチョルジョンハンハニジョシュアジュンホシウォヌウジドギョムミンギュディエイトハオスングァンバーノンディノ