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セブチ　SEVENTEEN ケレン CARAT LAND フーディー M
商品番号 F76890897451
商品名

セブチ　SEVENTEEN ケレン CARAT LAND フーディー M
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはフーディーのみの出品です。（トレカは附属しません）届いた時に１度試着をし、その後は袋に入れて保管していました。　未使用ではありますが、個人保管ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。即購入⭕小さく畳みなおしての発送となります。よろしくお願いいたします。エスクプススンチョルジョンハンハニジョシュアジュンホシウォヌウジドギョムミンギュディエイトハオスングァンバーノンディノ
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