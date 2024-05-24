TWICE アルバムセット　トレカ　沢山のおまけ付き

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TWICEアルバムのセット販売です。アルバム・トレカの状態は共に全て美品となっています。販売内容①TWICEアルバム(17個)②トレカ(1部無いものもあります。)③おまけ(写真最終ページをご確認ください。)(キーホルダー4個、初代ペンライト、公式扇風機、Dreamdayトレカ、ハイタッチ会トレカ2枚、HappyHappyラントレ4枚)※ディスクの写真見たい方はコメントお願い致します。枚数制限があるため載せていません。※写真の他にも、アルバム本体に挟まっている写真、シール等もあります。※全てのCD、おまけのペンライト、扇風機、は動作確認済みです。※現在、別商品として発売中の缶バッチ(3つ)とセットで購入して頂けた場合、＋1000円に値下げします。(元値:1400円→セット販売:1000円)即購入〇質問等ありましたらコメントの方によろしくお願い致します。この商品は早い者勝ちです！！#TWICE#ナヨン#ジョンヨン#モモ#サナ#ジヒョ#ミナ#ダヒョン#チェヨン#ツウィ