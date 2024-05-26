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ゲームボーイ\u0026カラー専用　スペースインベーダーX　外箱　取説付き
商品番号 U36555522762
商品名

ゲームボーイ\u0026カラー専用　スペースインベーダーX　外箱　取説付き
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「スペースインベーダーX」#ゲーム#その他#ゲームボーイ#Other貴重ソフト　レア　オークションでも１点のみ。購入後には必ず、取引メッセージをお願いします。★必ずプロフィールの確認をお願い致します★ゲームボーイ\u0026カラー専用　カートリッジ　ソフトソフト、外箱、説明書、付き。焼けは、無いです。タバコ、吸いません。ペット、飼ってません。大切に保管してました。画像で、外箱、取り扱い説明書、ケースなどは確認して下さい。『即購入』が可能です。断捨離の為に、出品してます。他の商品と一緒の購入の場合、値下げ可能な商品もございます。コメント宜しくお願い致します。他にも、ファミコン　カセットファミリーコンピューターゲームボーイ　カセットゲームボーイアドバンスゲームボーイカラーゲームギアセガ任天堂NintendoニンテンドーディスクシステムPCエンジン　ソフト　等を出品中です。発送方法も変更が可能な商品も沢山あります。(特に３㎝未満の商品。)
http://narcologia.ru/goods/pompous158023.html
http://narcologia.ru/goods/flight405128.html
http://narcologia.ru/goods/rouge229210.html

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