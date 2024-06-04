エッセンシャルオイル家庭医学辞典　第2刷

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商品詳細
メディカルアロマテラピーの実践に役立つ究極の書！圧巻の全816ページ。エッセンシャルオイルの特徴や使い方、症状別活用法まで解説。他の書には類を見ない数多くの研究・文献も追加掲載した、家庭に常備しておきたいメディカルアロマテラピーの決定版。体裁A5版全816ページ／発売日：2020年3月22日2021年11月1日第2刷※こちらの商品は値下げ対応しておりません。#エッセンシャルオイル #医学辞典 #アロマ #ドテラ
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