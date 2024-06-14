ヤマハYAMAHA ポータブル キーボードPSR-190　61鍵盤　電子ピアノ

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YAMAHAPSR-190ヤマハ定価：¥33000【商品説明】メーカー：YAMAHA（ヤマハ）商品名：ポータブルキーボード型番：PSR-190鍵盤数：61鍵盤【付属品】・ACアダプター・譜面立て【梱包・発送方法】専用の箱をプチプチで梱包し、メルカリ便（匿名配送）にて発送予定です。※簡易クリーニング・アルコール除菌済みです。細かい箇所の汚れやキズの見落としがあるかもしれません。中古品ですので完璧を求められる方はご遠慮ください。#ヤマハ#YAMAHAPSR_190ほとんど使用しないで専用の箱にて保管していました。あくまでも中古品としてNC・NRで宜しくお願い致します。