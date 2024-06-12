弱虫ペダル 【乙女ゲーム】4点セット

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商品詳細
昔に購入し、数回使用後保管しておりました。弱虫ペダルの乙女ゲームでプリンセスクラウンより販売されております・恋ペダ！・キミ恋！恋ペダ♡ラブ増量中・Record・Marraygoround対応OSはWindowsVista/7/8と記載あり一応Windows10にインストールし、起動できることは確認済みです。こちらでは、起動しましたが、受け取り後、起動出来なくても責任はいっさい受け付けられません。ご了承のうえご購入くださいm(__)m必ず受け取り評価はしてくださいm(__)m#乙女ゲーム#弱虫ペダル#PCゲーム
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