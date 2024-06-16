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【動作確認済・激レア】ファミコンソフト「MOTHER」
商品番号 R82681039419
商品名

【動作確認済・激レア】ファミコンソフト「MOTHER」
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 4,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レアソフトの「MOTHER・マザー」です。箱、ソフト、取扱説明書、チラシ、プラケースです。こちらの商品はワンオーナーで30年前にファミコン本体と一緒に購入された商品です。先方に確認致しております。箱に経年劣化が見られますが、箱耳は4個あります。最近、MOTHERは価格が高騰しており、入手が困難です。商品状態は、画像にて、ご確認・ご判断下さい。直前に動作確認済みですが、商品の保証期限が過ぎていますので、今後、動作しない等の不具合がありましても保証できません。ご理解いただける方のみ、ご購入をご検討下さい。#ファミコン#ファミコン本体#ファミリーコンピュータ#ニンテンドー#任天堂#レトロゲーム#ＦＣ#FC#激レア#MOTHER#ＭＯＴＨＥＲ#マザー#糸井重里
http://narcologia.ru/goods/smear134404.html
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