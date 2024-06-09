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3DS本体　コスモブラック　品　※充電器無し
商品番号 V53604283796
商品名

3DS本体　コスモブラック　品　※充電器無し
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は本商品を閲覧してくださりありがとうございます。以下の詳細を熟読し、購入をご検討ください。　ニンテンドー3DS本体の中古品になります。使用期間は約4.5年程で所々に小さな傷や汚れがありますが、使用頻度は少なめだったの全てのボタンが正常に動作し、充電も問題無く可能です。ただし気持ちソフトの起動が遅く、今のところは何の問題はありませんが年代物でバッテリーも少なからず劣化していると思われるのでご注意ください。※値下げに関しましては基本的にできかねます。値下げコメントにも返信しません。※購入後、終始無言で挨拶メッセージ等が無い方には残念だった評価をつけさせてもらいます。
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