【レア】貴重！新品未開封！『飛龍の拳３』ファミコンソフト☆

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数多くの中からご覧頂きありがとうございます！【商品説明】こちらはファミリーコンピューター、ファミコン専用ソフトのです。新品は今ではとても貴重だと思います！1990年7月6日に発売されたシリーズ3作目の大変人気のあった作品です！横スクロールアクションで操作できるキャラはステージによって違い、各ステージの最初にストーリーが語られます。迫り来る敵を倒し先に進むと、中ボスが現れて一対一勝負の「対決モード」に入り敵を倒したあと敵によっては敵が本性をあらわして、「龍の牙」の戦士に変身することがあります！各ステージの最後は「大魔獣モード」か「変身モード」で敵ボスを倒してステージをクリアを目指しましょう！なかなか歯応えのあるゲームのようです！プレーはもちろんコレクションにいかがですか？【キレイさ、使用感など】こちらは新品・未開封です☆でも経年劣化の為、箱に色落ち等ある場合があります。ご了承ください。【発送】迅速な発送を心掛けます！よろしくお願いします！【その他】最近はレトロなゲームが人気ありますね！マニアックなゲームも人気なようです☆プレーはもちろんコレクションされるのにもおススメです！どうぞよろしくお願いします☆最後までご覧頂きありがとうございます！※色々な方にご覧頂く為に定期的に再出品しております。#ファミリーコンピュータ#ファミコン#ファミコンソフト#レトロゲーム#レア#貴重#新品#未開封#飛龍の拳３