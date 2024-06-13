第13回看護師国家試験試験対策

第112回看護師国家試験を受験するにあたって作成した付箋ノートです(^^)第112回国家試験結果は必修48点、一般状況211点でした！なすもし、東京アカデミー、Gakken、メディックメディア模試の問題、周辺知識は全てここに網羅されています✨最新のものとなっており、分野全てございます♪イラスト多めの付箋で分かりやすくまとめてあると思います！付箋500枚以上！！カラーコピーにて発送します⭐︎（白黒の場合は500円オフします）サイズはA4サイズです！113回、114回受験生の皆さん、必ず力になれると思います。是非、お買い求めください♪⚠︎転売、SNSに掲載は禁止でお願いします^_^#付箋ノート看護#看護師国家試験#東京アカデミー #なすもし #Gakken#看護師国家試験合格チャレンジテスト#112回看護師国家試験#看護師#113回看護師国家試験#114回看護師国家試験#看護学生#頑張ろう#付箋ノート



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