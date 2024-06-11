Pentagon イヤホン　（トレカ付き）

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商品詳細
Pentagonイヤホン （トレカ付き）一度も開けてません。防水対策◯基本的に一番安い方法で発送させていただいています。素人管理なので完璧をお求めの方や、神経質な方はご購入をご遠慮ください。#Pentagon
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