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Pentagon イヤホン　（トレカ付き）
商品番号 K64102360376
商品名

Pentagon イヤホン　（トレカ付き）
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,617 円
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商品詳細

Pentagonイヤホン　　（トレカ付き）一度も開けてません。防水対策◯基本的に一番安い方法で発送させていただいています。素人管理なので完璧をお求めの方や、神経質な方はご購入をご遠慮ください。#Pentagon
http://narcologia.ru/goods/moisture254269.html
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