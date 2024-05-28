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ロックジャム　電子キーボード　電子ピアノ✨動作確認済み
商品番号 N92931453376
商品名

ロックジャム　電子キーボード　電子ピアノ✨動作確認済み
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。・動作確認済み１年前に購入し使用していましたが使用回数が少なくなった為、暗所保管をしていました。◎商品の状態・細かいキズダメージありますが、比較的キレイなものかと思います。・楽譜立ての右側に損傷があります。アロンアルファでくっつけており、使用に問題ありませんが、跡が残っています。写真７枚目ご参照ください。◎特徴200のリズムとトーンを備えた61キーのキーボードピアノと、譜面台。電源アダブター付。ほとんどのモバイルデバイスを使用したUSBまたはAUX経由のMP3再生40のデモソングと46のノートレコーディング機能で創造性を伸ばす2つの組み込み学習モードと排他的なシンプルなピアノアプリコンテンツ（iOSおよびAndroid）気を散らすことなく練習したい場合のヘッドフォン出力⭐️写真の物が全てになります。中古品のご理解をいただけ無い方、神経質な方はご遠慮くださるようお願い申し上げます。ご質問等あれば、お気軽にコメントください。種類···電子ピアノレベル···初心者キーボード　ピアノ　初心者　キーボードヘッドホン自宅練習
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