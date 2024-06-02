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ポケモンカード　ブラッキー　プロモ　長場
商品番号 O59137776705
商品名

ポケモンカード　ブラッキー　プロモ　長場
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,466 円
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商品詳細

開封後スリーブに入れて保管しております。目立った傷はないと思いますが、念のためプレイ用としてお願いいたします。ポケカイーブイ
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